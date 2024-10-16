Северян приглашают присоединиться к осенней акции по сбору батареек

Региональное Минприроды проводит осеннюю акцию по сбору батареек учебными заведениями Мурманской области.

На территории Мурманской области заявлено к участию 101 учебное заведение. Акция продлится по 31 октября.

Такие мероприятия проводятся министерством регулярно с осени 2020 года. За это время около 17 тонн батареек направлены для утилизации на завод ООО «Национальная экологическая компания» в Ярославль.

Напоминаем, что в образовательных учебных заведениях сбор батареек осуществляется исключительно учащимися. Для граждан, желающих сдать батарейки, установлены специальные контейнеры в магазинах и учреждениях по адресам, указанным на сайте министерства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/