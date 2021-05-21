Северян приглашают присоединиться к просветительскому марафону «Новое знание»

В России стартовал марафон «Новое знание». Более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов, — все это и не только ждет участников марафона «Новое знание». За три дня, с 20 по 22 мая, можно узнать о самых перспективных научных разработках, бизнес-идеях, трендах в культуре, современных медиа.

Присоединиться может каждый – трансляция форума ведётся на официальном сайте мероприятия.

Просветительский марафон проходит в восьми городах России, от Владивостока до Калининграда, в нем участвуют школьники, студенты, все, кто хочет узнать что-то новое. Организатор – российское общество «Знание», которое по поручению президента получило серьезную «перезагрузку».

«Российское общество «Знание» в рамках марафона «Новое Знание» дает уникальную возможность населению российских регионов приобщиться к успешным деятелям науки, культуры, спорта, искусства и других сфер и областей знания, и узнать много нового и интересного. Особенно интересно это мероприятие будет для молодежи – для мотивации к творчеству и саморазвитию, так как планируются встречи с деятелями, достигшими творческих и профессиональных высот в своих сферах», – отметила председатель Мурманского регионального отделения Российского общества «Знание» Галина Жигунова.

В день открытия марафона перед его участниками выступили, в частности, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант, кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, блогер Илья Варламов, дизайнер Артемий Лебедев.

Как сообщают организаторы, более 5 млн просмотров набрали за сегодняшний день онлайн-трансляции марафона.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, также в программе – открытое интервью с известным пианистом Денисом Мацуевым, уроки от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Основатель «Tesla» и «SpaceX» Илон Маск ответит на самые необычные вопросы, а изобретатель, инженер-электронщик и программист, соучредитель компании «Apple Computer» Стив Возняк поучаствует в дискуссии «Заменит ли искусственный интеллект человеческий разум?».