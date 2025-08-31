Северян приглашают присоединиться к Всероссийскому экологическому субботнику «Зелёная Россия»

С 6 по 27 сентября текущего года на территории Мурманской области пройдет Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия».

В 2025 году, как и в предыдущие годы, приоритетными объектами для проведения субботника являются парки, скверы, зелёные зоны вблизи водоёмов. К масштабной уборке в 2024 году присоединились неравнодушные северяне всех возрастов: учащиеся школ и детских садов, сотрудники органов исполнительной власти, администраций муниципальных образований, государственных и муниципальных бюджетных и казенных учреждений. В акции приняли участие более 3900 человек, собрано более 400 кубометров мусора и очищено 220 гектаров территории.

Напомним, Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия» – это возможность для каждого стать неотъемлемой частью большого хорошего дела и сделать мир вокруг чище и безопаснее.

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте Общероссийского экологического общественного движения «Зелёная Россия».

