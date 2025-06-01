Северян приглашают присоединиться к Всероссийскому экологическому субботнику «Зелёная весна-2025»

Северян приглашают присоединиться к ежегодной социально значимой акции федерального масштаба – Всероссийский экологический субботник «Зелёная весна», проводимой Неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского.

Зарегистрироваться для участия в акции, получить подробную информацию, ознакомиться с положением об акции можно на сайте организаторов.

Подведение итогов экологического субботника «Зелёная весна» и церемонию награждения наиболее активных участников акции планируется провести в рамках торжественных мероприятий Фонда им. Вернадского.

По вопросам организации мероприятий и участия во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная весна – 2025» необходимо обращаться в оргкомитет (тел. +7-(495) -953-72-77, e-mail: zelenaya–vesna@vernadsky.ru).

Как отмечает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, в 2024 году на территории Мурманской области в субботнике приняло участие более 6,5 тысячи человек, собрано 2820 м³ мусора, площадь убранной территории составила 120 га.

Акция продлится до 30 июня текущего года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547684/#&gid=1&pid=1