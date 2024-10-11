Северян приглашают присоединиться к всероссийской акции по сбору макулатуры

В Мурманской области проводится ежегодная всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл». Участие в ней могут принять все желающие.

«БумБатл» продвигает принципы осознанного потребления – отказ от излишеств, переработку и вторичное использование вещей. Особенностью акции в этом сезоне является возможность для её участников обменять собранную макулатуру на билет в учреждение культуры или на спортивное мероприятие. Такую возможность получат участники, первыми сдавшие более 16 кг макулатуры в пункты приёма.

Помимо сбора макулатуры, в рамках акции также запланированы экоуроки и лекции в образовательных учреждениях.

По итогам акции будут определены победители среди детских садов, школ, ссузов, вузов, коллективов организаций и предприятий.

В рамках Года семьи введена дополнительная категория победителей – «Семья».

В прошлом году благодаря поддержке регионов удалось достичь рекордных показателей эффективности – 2,6 млн человек приняли участие в акции во всех 89 субъектах страны, собрав 96 тысяч тонн макулатуры для переработки.

На территории Мурманской области вывоз собранной макулатуры осуществляется при поддержке ООО «ЭкоСистемаСервис» и Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) – Мурманского филиала АО «Ситиматик».

Адреса пунктов приёма макулатуры в Мурманской области:

г. Мурманск, ул. Инженерная, 31 (ООО «ЭкоСистемаСервис»);

г. Мурманск, Кольский проспект, 51, ориентир: ТЦ «Твой», автостоянка», пункт приёма вторсырья «Вторматик» (Мурманский филиал АО «Ситиматик»);

г. Североморск, ул. Советская, 14а, пункт приёма вторсырья «Вторматик» (Мурманский филиал АО «Ситиматик»).

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, чтобы принять участие в акции «БумБатл», необходимо зарегистрироваться. Подробные условия и правила участия представлены на сайте бумбатл.национальныепроекты.рф. Акция продлится до 15 ноября.

Акция проходит уже пятый год подряд в поддержку национального проекта «Экология». Целью акции является вовлечение молодого поколения России в культуру осознанного потребления, в том числе с помощью раздельного сбора отходов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/