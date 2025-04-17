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Мурманская область. Арктика (16+)17.04.25 16:00

Северян приглашают присоединиться к Всероссийской просветительской эстафете «Мои финансы»

Жители Мурманской области могут принять участие в просветительской эстафете по финансовой грамотности. Тематический этап «Сберегай и приумножай» проходит до 15 мая 2025 года, он посвящён вопросам накоплений и инвестиций. Узнать о том, как грамотно формировать сбережения, обезопасить их и приумножить, могут все желающие.

Для участников подготовлены обучающие мероприятия, которые будут полезны для людей всех возрастов: школьников, студентов, работающих граждан, старшего поколения. Они доступны вне зависимости от места жительства – можно посетить офлайн-активности в своем регионе или участвовать в онлайн-мероприятиях.

Также подготовлены и интерактивные форматы по теме личных финансов и инвестиционных инструментов – познавательные карточки, чек-листы, инструкции и прямые эфиры с приглашенными экспертами.

Подробнее узнать об эстафете и следить за мероприятиями можно на портале моифинансы.рф,  а также в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме тематического этапа «Сберегай и приумножай» в 2025 году в рамках эстафеты запланированы ещё три цикла информационно-просветительских программ. Они будут посвящены финансовой безопасности, страхованию и рациональному потреблению.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Всероссийская просветительская эстафета «Мои финансы» – масштабный просветительский проект Минфина России, который стартовал в 2024 году. Его миссия – создать информационную среду для непрерывного просвещения жителей страны. Оператором проекта выступает НИФИ Минфина России. 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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