Северян приглашают присоединиться к встречам семейных клубов «Родные – любимые»

В рамках губернаторского проекта «На Севере – малыш» сформировано новое направление сотрудничества с «Движением Первых» в Мурманской области – создание регионального родительского сообщества на базе клубов «Родные – любимые».

Сегодня «Движение Первых» объединяет более 42 тысяч активных участников по всей Мурманской области. На базе образовательных учреждений, культурных центров, спортивных объектов и социальных организаций создано 207 первичных отделений.

Инициатива родителей участников «Движения Первых» привела к созданию уникального семейного сообщества «Родные – любимые». Его миссия – сохранение и продвижение традиционных семейных ценностей, укрепление связи между поколениями и реализация социально значимых проектов.

В 2025 году ключевыми событиями станут: летние слёты семейного сообщества и региональный семейный форум в июле, семейный арт-квартал на фестивале «Таврида.АРТ» с 30 июля по 4 августа и, конечно, Всероссийский семейный форум «Родные – любимые».

Одним из направлений работы по проекту «На Севере – малыш» является проведение встреч семейного сообщества на базе пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ». Мероприятия для родителей с детьми являются традиционной формой досуга в семейных пространствах. В ряде муниципалитетов уже функционируют клубы, например, «Лукошко морошки» в Североморске и «Сад души» в Заполярном.

Семейное сообщество «Родные – любимые» позволит выстроить эффективную экосистему партнёрства детей и родителей, объединить единомышленников всей Мурманской области и стать средой межмуниципальной дружбы и взаимной поддержки.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, 10 апреля состоится «День единых действий клубов и семейных сообществ «Родные – любимые: вместе строим будущее».

Подробнее с сообществом и программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/