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Мурманская область. Арктика (16+)07.12.23 17:30

Северян приглашают проголосовать за проекты от Мурманской области, посвящённые детскому и молодёжному развитию

15 проектов от Мурманской области, посвящённых детскому и молодёжному развитию, прошли в финал всероссийского конкурса «Премия Первых». Подержать региональные проекты и принять участие в народном голосовании могут все желающие.

Конкурс «Премия Первых» нацелен на отбор и присуждение награды за деятельность, направленную на развитие детей и молодёжи. Его особенность – уникальная механика оценки и поиска лучших мест и проектов, достойных всероссийского признания и благодарности. В течение двух месяцев участники Движения в составе «Летучих команд» проанализировали более чем 6 500 заявок, в числе которых было 35 заявок от Мурманской области. Дети оценивали их в соответствии с критериями «интересно», «полезно» и «позову друзей». Родители отмечали «удобство», «интерес для родителя», «вовлечённость ребенка» и другие показатели. Педагоги проводили отбор по критериям: «развитие детей», «воспитательное воздействие» и «потенциал проекта». В результате активисты смогли определить 1000 лучших мест, организаций и проектов.

«Премия Первых – конкурс, который поможет определить самые интересные и полезные проекты для детей и молодёжи в России. Оценка пройдёт в четырёх номинациях «Досуг», «Развитие», «Здоровый образ жизни», а также в специальной номинации «Работодатель Первых». Принять участие в голосовании может любой желающий вне зависимости от возраста. Итоги конкурса подведём в начале 2024 года», – объяснил председатель правления Движения Первых Григорий Гуров.

Проголосовать за лучшие проекты можно на официальном сайте конкурса до 31 декабря. В результате народного голосования будут определены 100 финалистов. Торжественное награждение состоится на Втором Съезде Движения Первых.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, на народном голосовании представлены номинанты из 76 регионов России, в числе которых и Мурманская область. От нашего региона в голосовании участвуют 15 проектов.

В номинации «Досуг»:

- Детская общественная организация «Волонтёры «Дриады», г. Снежногорск.

- ООО «Гипербоея», г. Апатиты.

- МБУК «Центр досуга и семейного творчества г. Мурманск».

- Антикафе «За углом», г. Североморск.

- Содружество равных возможностей, г. Мурманск.

- МП «СОПКИ», г.Оленегорск.

- Иммерсивная экскурсия, г. Североморск.

В номинации «Развитие»:

- Дом «ЮНАРМИИ», г. Полярный.

- Международный конкурс детской рукописной книги, г. Мурманск.

- Клуб Селфи, г. Североморск.

- Добро.Центр, г. Полярные Зори.

- Мончегорская детская библиотека.

- Центр дополнительного образования детей, г. Заозерск.

В номинации «Работодатель Первых»:

- ДШИ г. Оленегорск

В номинации «Здоровый образ жизни»:

- Клуб боевых искусств Сатори, г. Североморск.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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