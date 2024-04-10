Северян приглашают пройти обследование в мобильном пункте «Пост здоровья»

Жителей Мурманской области приглашают принять участие в акции «Будь здоров!» и пройти обследование в мобильном пункте «Пост здоровья».

Пост здоровья будет работать 10 апреля с 14.00 до 17.00 в торгово-развлекательном комплексе «Плазма» (г. Мурманск, ул. Рогозерская, 4; 1-й этаж).

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, каждый желающий может измерить артериальное давление, провести пульсоксиметрию, определить уровень холестерина и глюкозы в крови экспресс-методом, измерить рост, вес с расчётом индекса массы тела, сделать электрокардиографию (ЭКГ), получить консультацию врача по результатам обследования.

Мероприятие проводит Центр общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с региональным общественным движением «Волонтёры – медики» в рамках акции «Будь здоров!», посвящённой Всемирному дню здоровья.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/519498/#&gid=1&pid=1