Северян приглашают пройти тест «Доступная среда»

3 декабря, в Международный день инвалидов, пройдёт общероссийская онлайн-акция на тему доступной среды и инклюзивного общения тотальный тест «Доступная среда».

Тотальный тест «Доступная среда» был инициирован проектом Академия доступной среды, чтобы каждый желающий может проверить свои знания по вопросам доступной среды и общения с людьми с инвалидностью.

В 2019 году свои знания в области инклюзии проверили более 14 тысяч человек из 72 субъектов России.

К участию в тотальном тесте приглашают учащихся вузов и школ, социальных работников, сотрудников предприятий потребительского рынка, общественного питания и бытового обслуживания, представителей региональных и муниципальных органов власти, представителей средств массовой информации, а также всех желающих.

Участникам теста предстоит ответить на тематические блоки вопросов. Это задания на тему морально-этических аспектов общения с людьми с инвалидностью, оказания ситуационной помощи и сопровождения, вопросы в области нормативной базы и комплексного подхода в организации доступной среды.

Результаты тотального теста «Доступная среда» помогут в улучшении доступности для инвалидов объектов и услуг и в повышении уровня информированности граждан в вопросах организации доступной среды и инклюзии.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для участия в тотальном тестировании необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта до 3 декабря.