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Мурманская область. Арктика (16+)29.07.24 17:00

Северян приглашают сдать нормативы ГТО

3 августа в Долине Уюта областного центра всем желающим предложат пройти виды испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня физкультурника в Мурманской области.

Испытания будут включать: наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине; прыжок в длину с места толчком двумя ногами; рывок гири 16 кг.

Успешно выполнивших все виды испытаний организаторы отметят сувенирами.

Время проведения - с 12.00 до 15.00. Место - СК «Долина Уюта».

Как сообщает администрация города Мурманска, при наличии медицинской справки, паспорта или свидетельства о рождении, регистрации на сайте, индивидуальной заявки и согласия на обработку персональных данных результаты могут быть внесены в «личный кабинет ГТО».

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