Северян приглашают стать частью команды волонтёров Всероссийского голосования за объекты благоустройства

На Добро.pф стартовал набор волонтёров Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Оно проводится ежегодно в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и позволяет жителям регионов самим определять, какие общественные территории — парки, скверы, набережные — будут обновлены в их городах и посёлках.

В 2025 году голосование состоялось в пятый раз, в нем приняли участие свыше 16,5 миллиона россиян, в том числе более 67 тысяч жителей Мурманской области. В голосовании помогали волонтеры федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Они рассказывали северянам про территории, вынесенные на голосование, отвечали на вопросы жителей и вовлекали их в процедуру голосования. В Мурманской области работали 353 добровольца, с помощью которых было собрано 27920 голосов.

Стать частью команды волонтёров может любой желающий старше 14 лет. Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, специального опыта не требуется — всему необходимому обучат в региональных волонтёрских штабах. Главные качества, которые пригодятся добровольцу, — общительность и искреннее желание сделать окружающий мир лучше.

Само голосование за объекты благоустройства пройдёт с 21 апреля по 12 июня. Присоединиться к волонтёрам ФКГС-2026 можно на платформе Добро.рф.

Все волонтёры, задействованные в его проведении, получат верифицированные часы на платформе «Добро.рф».

