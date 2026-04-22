Северян приглашают стать участниками трейлового забега на Кольской ветряной электростанции. Забег состоится 18 июля и будет приурочен к 35-летию «Лукойла». «ЭЛ5-Энерго Трейл» – часть серии забегов группы «ЛУКОЙЛ», объединённых единым экологическим проектом «Сажаем новый лес».

В основе акции, целью которой является высадка 35000 деревьев, – экология и спорт. Каждый участник вносит свой вклад в заботу об окружающей среде – покупка слота приравнивается к высадке одного дерева.

Как и в прошлом году, любителей бега и именитых спортсменов ждут дистанции 3, 8, 20 и 50 км, а также детский забег на 600 метров. В честь 35-летия «Лукойла» сформирован новый трек «Всегда в движении!» как для индивидуального забега на 35 км, так и для корпоративной эстафеты «Рождение энергии».

«ЭЛ5-Энерго Трейл» проводится в Мурманской области четвертый год подряд и собирает спортсменов со всей страны. Только в прошлом году участие в нем приняли бегуны из 37 регионов с общим количеством участников в 1000 человек.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, помимо лесовосстановления, в Год единства народов России часть собранных средств по итогам регистрации будет направлена на поддержку коренных народов Севера.

Регистрация и более подробная информация о забеге доступны на сайте https://el5-energotrail.ru/.

