Северян приглашают стать участниками заочных публичных слушаний по проекту закона об областном бюджете на 2021-2023 годы

Министерство финансов Мурманской области информирует о проведении публичных слушаний проекту закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». В связи со сложной эпидемиологической обстановкой слушания пройдут в заочном формате.

Участниками публичных слушаний, кроме депутатов Мурманской областной Думы, представителей органов государственной власти Российской Федерации и Мурманской области, органов местного самоуправления, могут быть рядовые жители Мурманской области, представители общественных объединений.

Желающим принять участие необходимо в срок с 25 ноября по 8 декабря 2020 года направить свои предложения на электронный адрес Мурманской областной Думы (post@duma-murman.ru) с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, адреса места жительства физического лица или наименования, адреса юридического лица, а также фамилии, имени, отчества руководителя (представителя) данного юридического лица.

Телефоны для справок: (8152) 401-715, 401-725.

Традиционно по проекту областного бюджета подготовлена брошюра, где информация о финансовом плане региона представлена в доступом и понятном для широкого круга пользователей формате.

Как сообщает региональное Министерство финансов, электронная брошюра «Бюджетный гид: областной бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», а также иные материалы к законопроекту размещены:

– на сайте министерства финансов Мурманской области в разделе «Открытый бюджет»;

– на информационно-аналитическом портале бюджетной системы Мурманской области «Бюджет для всех»;

– на сайте Мурманской областной Думы.