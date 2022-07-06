Мурманская область. Арктика (16+)06.07.22 17:00
Северян приглашают стать волонтёрами на форуме «Умный город»
С 14 по 16 июля Мурманск принимает III Всероссийский Форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город». Северяне могут оказать помощь организаторам, присоединившись к масштабному событию.
Волонтёры понадобятся для встречи участников в аэропорту, организации навигации и регистрации. Кроме того, предполагается работа в залах форума и гостиницах.
Добровольцы будут задействованы с 13 по 15 июля. Узнать подробную информацию по занятости, а также подать заявку можно на сайте: https://dobro.ru/event/10189878.
В качестве бонусов добровольцы получат запись в личную книжку волонтёра, сувениры, промокоды от платформы «Другое Дело» и вкусный обед от организаторов, сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области.
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Последние комментарии
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
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