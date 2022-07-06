Северян приглашают стать волонтёрами на форуме «Умный город»

С 14 по 16 июля Мурманск принимает III Всероссийский Форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город». Северяне могут оказать помощь организаторам, присоединившись к масштабному событию.

Волонтёры понадобятся для встречи участников в аэропорту, организации навигации и регистрации. Кроме того, предполагается работа в залах форума и гостиницах.

Добровольцы будут задействованы с 13 по 15 июля. Узнать подробную информацию по занятости, а также подать заявку можно на сайте: https://dobro.ru/event/10189878.

В качестве бонусов добровольцы получат запись в личную книжку волонтёра, сувениры, промокоды от платформы «Другое Дело» и вкусный обед от организаторов, сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области.