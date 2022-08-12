Северян приглашают стать зрителями I Чемпионата профессионального мастерства по северным профессиям

Жители Кольского Заполярья могут стать зрителями соревнований I Чемпионата профессионального мастерства по северным профессиям. Состязания проходят по 13 августа с 10.00 до 18.00 в Долине Уюта в легкоатлетическом манеже и на хоккейном корте.

Программа чемпионата включает соревнования по 15 компетенциям, выбранных с учётом специфических знаний и навыков, необходимых для работы в регионах Арктической зоны, в том числе «Эксплуатация судов водного транспорта», «Геопространственные технологии», «Животновод (оленевод)». В связи с устойчивым ростом интереса к арктическому туризму, культуре и традициям Крайнего Севера конкурсанты также продемонстрируют мастерство в таких направлениях как «Народные промыслы коренных народов Арктики», «Национальная кухня», «Резьба по дереву и кости». В чемпионатной линейке присутствуют и стандартные для всех отраслей и регионов компетенции — «Сетевое и системное администрирование», «Сварочные работы», «Электромонтаж».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, всего в соревнованиях примут участие 80 конкурсантов в возрасте от 16 до 22 лет, представляющие профессиональные образовательные организации из 9 регионов Арктической зоны Российской Федерации: Мурманскую и Архангельскую области, Республики Карелия, Коми, Саха (Якутия), Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округа, а также Красноярский край. Их работу оценят сертифицированные эксперты Агентства развития навыков и профессий.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/