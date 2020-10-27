Северян приглашают выбрать проекты современного искусства, которые реализуют в Заполярье

В Мурманской области в режиме онлайн пройдёт презентация проектов современного искусства, предлагаемых к реализации в Заполярье. Мероприятие состоится 30 октября и станет финальным этапом регионального конкурса грантов.

На платформе «Zoom» конкурсанты в прямом эфире расскажут о проектах и их значении для региона. Авторам необходимо презентовать свои инициативы максимально ярко – это позволит проектам набрать дополнительные баллы на зрительском онлайн-голосовании, организованном в рамках трансляции. Победитель определится по сумме баллов, проставленных экспертами и зрителями.

Как сообщает региональное Министерство культуры, конкурс проводится в Мурманской области второй раз и является инновационной мерой поддержки современного искусства, которая рассчитана не на организации, а на индивидуальных творцов. На получение гранта претендуют 11 проектов. Их оценивают федеральные эксперты. Имена финалистов конкурса назовут в ближайшее время.

Проголосовать за проект можно будет в процессе презентации. Участвовать в голосовании смогут те, кто до 29 октября зарегистрируется в специальной форме. Во время проведения мероприятия организаторы отправят индивидуальную ссылку на голосование и инструкцию.