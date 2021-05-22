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Мурманская область. Арктика (16+)22.05.21 17:00

Северян просят воздержаться от поездок на летней резине

На дорогах Мурманской области снова лежит снег, а столбики термометров в регионе опустились до отрицательных температур. При этом многие водители уже поменяли «летние» шины на «зимние».

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует граждан о том, что в такую погоду выезд на дорогу на летней резине опасен для жизни и здоровья не только водителя и его пассажиров, а также других участников дорожного движения!

Транспортное средство, не подготовленное для передвижения по зимней дороге, представляет угрозу, так как перестает быть полноценно управляемым. В период заморозков езда на летней резине - одна из серьезных причин крупных ДТП.

Жителей Мурманской области просят воздержаться от поездок на транспорте, не подготовленном к передвижению по снегу и льду.

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