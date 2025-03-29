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Мурманская область. Арктика (16+)29.03.25 11:00

Северян с инвалидностью и ОВЗ приглашают принять участие в региональном этапе юбилейного чемпионата «Абилимпикс»

С 19 по 30 апреля в регионе состоится X Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ОВЗ. В этом году впервые конкурс проходит при поддержке Министерства культуры Мурманской области. В программе появилось новое направление «Исполнительское мастерство (вокал)» для школьников, за которое отвечает министерство.

Как сообщает vk.com/murmanculture, к участию приглашаются северяне с инвалидностью и ОВЗ, включая детей от 14 лет, которые учатся в школе или на дополнительных занятиях.

Соревнования состоятся 19 апреля в 12.00 в Мурманском областном Дворце культуры имени С.М. Кирова.

Чтобы принять участие, нужно: зарегистрироваться на официальном сайте чемпионата: abilympics-russia.ru/. Важно: регистрироваться должны и участники, и те, кто их сопровождает. В «личном кабинете» на сайте подать заявку, заполнив все нужные поля.

Напомним, чемпионат «Абилимпикс» проводится в нашем регионе в десятый раз. Эти соревнования дают возможность людям с инвалидностью и ОВЗ раскрыть свои способности, выбрать профессию и продемонстрировать свои профессиональные навыки, в том числе потенциальным работодателям.

 

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457282605%2F429341d33505296c94

 

 

 

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