Северян становится меньше - численность населения Мурманской области на начало 2021 года составила 733,2 тысячи человек

По предварительным данным Мурманскстата, в Мурманской области на 1 января 2021 года проживало 733,2 тысячи человек, в том числе в городской местности – 675,5 тысячи северян, сельской – 57,7 тысячи.

По сравнению с данными на 1 января 2020 года население региона уменьшилось на 8,2 тысячи человек или на 1,1 процента. Основной причиной сокращения численности населения региона, отмечают специалисты статистического ведомства, остаётся миграционная убыль.

Например, по данным Мурманскстата, за январь-октябрь 2020 года на Кольский полуостров приехали 24291 иногородних граждан (29912 человек – за десять месяцев 2019г.), а покинули суровый край 27737 человек (33565 - за десять месяцев 2019г.). Миграционная убыль составила 3446 человек (3653 - за десять месяцев 2019г.). Надо отметить, что миграционная убыль в нашем регионе отмечается и среди жителей РФ, и среди граждан СНГ. В январе-октябре 2020 года был отмечен миграционный прирост среди приезжих к нам из дальнего зарубежья – 39 человек, если сравнивать с тем же периодом 2019 года.

В показатель снижения численности жителей нашего прекрасного региона внесли и снижение рождаемости, и рост смертности северян. За десять месяцев 2020 года в Мурманской области рождаемость снизилась на 225 человек (5634 – в 2019г. и 5409 – 2020г.), а смертность выросла на 707 человек (7117 – в 2019г. и 7824 – 2020г.).