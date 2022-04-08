Северян становится меньше: смертность и рождаемость ниже, миграционная убыль растёт

По предварительной оценке Мурманскстата, численность населения Мурманской области на 1 февраля 2022 года составила 723,5 тысячи человек, уменьшившись с начала года на 0,9 тысячи человек (на 0,1%).

Как отмечает региональное статистическое ведомство, естественная убыль населения в январе текущего года в Мурманской области уменьшилась, составив 454 человека (январь 2021 г. – 539 чел.). Это произошло и за счёт снижения смертности – на 103 человека. Покинули этот мир в январе 2022 года 911 северян, в том числе и три ребёнка в возрасте до 1 года (в январе 2021 г. умерших было 1014 северян, а вот смерти младенцев в январе 2021 года не было зафиксировано).

В первом месяце 2022 года на Кольском полуострове родились 457 юных северян (январь 2021 г. – 475 чел.) – снижение на 18 человек.

Противоречивые тенденции можно отметить в миграционных процессах в начале текущего года. В январе 2022 года прибывших в наш регион было 1456 человек (январь 2021 г. -1791 чел.) – отмечается снижение числа желающих приехать на Север. Но и желающих выехать с Кольского полуострова стало меньше. В январе текущего года выехало 1923 человека (январь 2021 г. – 2068 чел.). Но миграционная убыль населения в начале этого года составила 467 человек. Она выросла. Для сравнения, в январе прошлого года этот показатель был ниже – 277 человек.