Северян старшего поколения приглашают пройти онлайн-обучение по финансовой грамотности

Банк России предлагает пенсионерам Мурманской области присоединиться к весенней сессии онлайн-занятий по финансовой грамотности для старшего поколения.

В этом цикле уроков слушатели освоят технологии безналичных платежей, узнают, как избежать ошибок при выборе вклада, поймут, как грамотно распоряжаться своим имуществом – всего в расписание сессии включены семь тем.

«Главная задача – помочь слушателям преодолеть неуверенность при использовании финансовых инструментов, чтобы они взвешенно принимали важные решения и могли свободнее ориентироваться в денежных вопросах. Особое внимание традиционно уделяется защите от мошенничества. Приглашаем на занятия всех заинтересованных в улучшении своих финансовых навыков», – прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Как сообщает Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, бесплатные онлайн-занятия продлятся до 18 апреля. Присоединиться к ним можно группой или индивидуально.

Эфиры проходят по будням. Выбрать удобное время и зарегистрироваться на видео-уроки можно на сайте проекта: https://pensionfg.ru

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».