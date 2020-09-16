Северян в августе порадовало снижение цен на овощи

Как сообщает Мурманскстат, в августе текущего года по сравнению с предыдущим месяцем по группам продовольственных товаров снижение цен зафиксировано на овощи (на 12,2%), фрукты и цитрусовые (на 6,7), яйца (на 1,8), мясо птицы (на 0,5), мясные консервы (на 0,4%).

Возросли цены на сахар (на 2,8%), варенье, джем, повидло, мёд (на 1,8), чай, овощные консервы (на 1,2), свинину, масло и жиры (на 0,8), рыбные консервы, муку, хлеб и хлебобулочные изделия (на 0,6), крупу и бобовые (на 0,5%).

По группам непродовольственных товаров наибольший прирост цен отмечен на товары для животных (на 1,4%), телерадиотовары, легковые автомобили (на 1,2), детскую одежду (на 1,0), фотоаппараты (на 0,8), чулочно-носочные изделия (на 0,7), бумажно-беловые товары (на 0,6), ювелирные изделия, моющие и чистящие средства (на 0,5%).

Подешевели средства связи (на 0,9%).

Среди услуг отмечено снижение стоимости услуг железнодорожного и воздушного транспорта (соответственно на 4,7% и 2,1%).

Повысилась стоимость услуг ремонта жилищ (на 0,8%), парикмахерских (на 0,5%).