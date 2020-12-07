Северян вновь приглашают на спортивный онлайн-турнир «Заполярный ЗОЖ»
С 13 по 27 декабря северян приглашают на спортивное онлайн-мероприятие по лёгкой атлетике и лыжным гонкам «Заполярный ЗОЖ». К участию допускаются все желающие, достигшие возраста 14 лет. Соревнования проводятся в различных возрастных группах среди действующих спортсменов и любителей.
Кроме турнирной таблицы по количеству километров за неделю, участникам, как и прежде, будет предложен комплекс дополнительных заданий. Их выполнение нужно будят снять на видео и выложить в социальных сетях, а также отправить организаторам вместе со ссылками на записи тренировок.
Заявки на участие в турнире, включая согласие на обработку персональных данных, оформляются по 12 декабря в гугл-форме по ссылке.
Для участия необходимо:
1. иметь общедоступный профиль на ресурсе https://www.strava.com;
2. GPS-трекер;
3. отправить на электронную почту главного судьи мероприятия murmanzozh@csp51.ru скриншот своей тренировки;
4. в описании к письму указать ФИО, возрастную группу, категорию участника.
Организаторы турнира «Заполярный ЗОЖ» – Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области и региональный Центр спортивной подготовки.
Положение о проведении онлайн-турнира опубликовано в группе Министерства спорта и молодёжной политики Мурманской области.
Возникшие вопросы можно задать в группе Центра спортивной подготовки Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте» в комментариях под постом, а также отправив сообщение в группу или на электронную почту murmanzozh@csp51.ru.