Северян волнуют вопросы отсутствия горячей воды, состояния дворовых территорий, некачественного дорожного покрытия

Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1080 сообщений от жителей в социальных сетях за период с 21 по 27 июня. Количество обращений выросло на 9% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом 30 июня на оперативном совещании правительства доложил руководитель ЦУР Артём Марышев.

Северян в первую очередь волновали вопросы отсутствия горячей воды, состояния дворовых территорий, некачественного дорожного покрытия, а также безопасность животных.

Жители сообщали о ямах на дорогах и интересовались сроками завершения ремонта. Проблемные участки были отмечены в Мурманске (улицы Туристов, Баумана, Павлова, Радищева, Крупской), в Печенгском округе (Никель, Заполярный), а также в Мончегорске – на набережной Климентьева и дороге до посёлка Риж-Губа.

В самом Мурманске число обращений увеличилось на 20%. Основные темы – отсутствие горячей воды, ямы во дворах и перебои с электроснабжением.

Согласно еженедельному рейтингу муниципалитетов, наибольшее количество сообщений на тысячу жителей поступило из Печенгского округа и ЗАТО Островной. В первом случае это связано с проведением онлайн-встречи главы, во втором – с вопросами по расписанию вертолёта Мурманск-Островной, которое уже опубликовано.

Были зафиксированы и случаи некачественной отработки обращений. Так, по сообщению жителя Мурманска о разрушении единственного въезда во двор на улице Туристов, 31 администрация лишь сообщила о планируемом ремонте летом, не уточнив сроки. Тем временем поступило ещё 12 жалоб от разных жителей. После взаимодействия с ЦУР муниципалитет всё же проинформировал, что работы по замене аварийных плит запланированы на 30 июня.

Жительница Оленегорска не могла добиться ремонта навеса на площадке для выгула собак. Администрация ссылалась на задержку материалов и необходимость замены бракованной поставки. Вопрос решился только после подключения ЦУР – работы были выполнены в выходные дни.

Среди положительных примеров – восстановленная облицовка фундамента памятника Александру Спекову в Кандалакше, приведённая в порядок детская площадка в Североморске и отремонтированная кровля жилого дома по улице Сидоренко, 8 в Апатитах.

По итогам недели 73% сообщений были отработаны – проблемы устранены, жителям предоставлена необходимая информация. Остальные обращения находятся в процессе обработки, ответы по ним будут даны в ближайшее время.

Руководитель ЦУР также поблагодарил за активную работу администрации Мурманска, Североморска и Кольского округа, которые продолжали информировать жителей даже в выходные дни.