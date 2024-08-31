Северян ждёт безалкогольное воскресенье

1 сентября, в День знаний, в Мурманской области запрещено торговать алкоголем. Об этом напоминает региональное Министерстве развития Арктики и экономики.

Ограничение коснётся продажи всех видов алкоголя, включая пиво и пивные напитки. При этом запрет не распространяется на заведения общественного питания.