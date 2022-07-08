Северян ждёт праздничная программа на День рыбака: в центре Мурманска пройдёт концерт и развернётся рыбная ярмарка

В День рыбака, 10 июля, в центре Мурманска пройдут праздничные мероприятия. Концертная программа начнётся в 15.00 на главной сцене города на площади Пять Углов. Мурманчан и гостей города ждёт конкурсно-развлекательная программа и выступления творческих коллективов.

Вблизи дома №11 по улице Воровского с 11 часов утра развернётся рыбная ярмарка. Северяне города смогут приобрести свежую, копчёную, замороженную рыбу, пресервы и морские деликатесы. Кроме того, можно будет отведать блюда арктической кухни с фудтраков «Камбуз».

Завершится мероприятие выступлениями российской певицы Светы и ди-джея Решетникова – их можно будет увидеть с 17.30.