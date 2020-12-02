Северян ждут на новой выставке

2 декабря в отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» начнет работу выставка «Возможная встреча. Союз русских художников. 1903-1923».

Собрание работ Ярославского художественного музея будет представлено в Мурманске впервые. Экспозиция посвящена одному из наиболее важных творческих объединений дореволюционной России – Союзу русских художников.

Некоторые экспонаты были представлены на выставках, организованных Союзом в начале XX века и становившихся популярными благодаря широко и разнообразно представленному творчеству лучших московских и петербургских мастеров. Каждый их участник мог выставлять работы по своему выбору, без показа отборочной комиссии.

Выставка включает произведения известных мастеров – Абрама Архипова, Игоря Грабаря, Аполлинария Васнецова, Сергея Виноградова, Станислава Жуковского, Константина Коровина, Бориса Кустодиева, Василия Переплетчикова, Аркадия Рылова, Зинаиды Серебряковой, Константина Юона, и менее известных современному зрителю авторов – Матвея Доброва, Агнессы Линдеман, Николая Мещерина, Алексея Ясинского и других. Всего на выставке представлены работы тридцати четырех художников.

Как сообщает региональное Министерство культуры, экспозиция работает до 14 февраля 2021 года.