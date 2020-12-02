В полярную ночь энергопотребление в Мурманской области возрастает на третьСеверяне смогут пригласить Деда Мороза в гости через портал «Наш Север»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)02.12.20 12:30

Северян ждут на новой выставке

2 декабря в отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» начнет работу выставка «Возможная встреча. Союз русских художников. 1903-1923».

Собрание работ Ярославского художественного музея будет представлено в Мурманске впервые. Экспозиция посвящена одному из наиболее важных творческих объединений дореволюционной России – Союзу русских художников.

Некоторые экспонаты были представлены на выставках, организованных Союзом в начале XX века и становившихся популярными благодаря широко и разнообразно представленному творчеству лучших московских и петербургских мастеров. Каждый их участник мог выставлять работы по своему выбору, без показа отборочной комиссии.

Выставка включает произведения известных мастеров – Абрама Архипова, Игоря Грабаря, Аполлинария Васнецова, Сергея Виноградова, Станислава Жуковского, Константина Коровина, Бориса Кустодиева, Василия Переплетчикова, Аркадия Рылова, Зинаиды Серебряковой, Константина Юона, и менее известных современному зрителю авторов – Матвея Доброва, Агнессы Линдеман, Николая Мещерина, Алексея Ясинского и других. Всего на выставке представлены работы тридцати четырех художников.

Как сообщает региональное Министерство культуры, экспозиция работает до 14 февраля 2021 года.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Елена
01.12.20 22:05
Не можем отправить заявку, почему-то приём заявок приостановлен
Комментарий к новости:«Дед Мороз в каждый дом»
Игорь Алексеевич
01.12.20 07:35
Коррупция чистой воды! Работники предприятий, работающих на территории аэропорта, будут вынуждены оплачивать стоянку на привокзальной площади по коммерческим расценкам, установленным ООО "Новапорт тре
Комментарий к новости:На подъезде к аэропорту Мурманска будет запрещена стоянка и остановка транспортных средств
сергей
30.11.20 19:09
"Изменения в организации дорожного движения необходимы для снижения риска возникновения ДТП и повышения безопасности дорожного движения " А может хотят загнать ВСЕХ на ПЛАТНУЮ стоянку!!!! Просто сдел
Комментарий к новости:На подъезде к аэропорту Мурманска будет запрещена стоянка и остановка транспортных средств
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире15:00«Прокуроры: Не укради. Возвращение святыни». Документальный фильм (12+)15:50Академия телевидения (6+)16:05«Жизнь по новым правилам». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области цены на подсолнечное масло выросли на 3,0%-PRO Валюту (16+)Риски по решению альянса ОПЕК+ негативно сказываются на курсе рубля-PRO Энергетику (18+)В полярную ночь энергопотребление в Мурманской области возрастает на треть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 2 декабря-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» совершил первую перевалку СПГ в Мурманской области-PRO Законы (18+)«Правительственный час» региональные парламентарии посвятили ситуации, сложившейся в Мурманской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика