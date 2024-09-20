Северян, желающих открыть бизнес, приглашают пройти обучающую программу

С 7 по 10 октября в региональном Центре поддержки предпринимательства пройдет 4-дневная бесплатная обучающая программа «Азбука предпринимателя».

Программа направлена на развитие практических навыков предпринимателя и предусматривает работу в кругу единомышленников, что поможет протестировать бизнес-идею и доработать её.

По результатам прохождения обучения участники:

• сформируют идею бизнеса;

• получат оценку прибыльности идеи в разрезе 6 месяцев развития;

• разработают маркетинговую стратегию (+чек-лист оформления социальных сетей);

• получат рекомендации по наиболее подходящей форме регистрации бизнеса;

• узнают о региональных и федеральных мерах поддержки (аренда, денежные субсидии).

По окончании программы участники получат сертификат, подтверждающий обучение.

Данный сертификат необходим:

- для получения статуса социального предпринимателя;

- для получения финансовой поддержки в виде грантов;

- для получения социального контракта;

- при неуспешной сдаче тестирования для получения социального контракта, сертификат действует в течение года.

Участие бесплатное, обязательна регистрация по ссылке.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, обучающая программа стартует 7 октября в 11.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (2-й этаж, Центр «Мой бизнес» - очно, без возможности подключения к трансляции).

«Азбука предпринимателя» разработана АО «Корпорация «МСП» и организуется Центром поддержки предпринимательства Мурманской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/