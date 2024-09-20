Северян, желающих открыть бизнес, приглашают пройти обучающую программу
С 7 по 10 октября в региональном Центре поддержки предпринимательства пройдет 4-дневная бесплатная обучающая программа «Азбука предпринимателя».
Программа направлена на развитие практических навыков предпринимателя и предусматривает работу в кругу единомышленников, что поможет протестировать бизнес-идею и доработать её.
По результатам прохождения обучения участники:
• сформируют идею бизнеса;
• получат оценку прибыльности идеи в разрезе 6 месяцев развития;
• разработают маркетинговую стратегию (+чек-лист оформления социальных сетей);
• получат рекомендации по наиболее подходящей форме регистрации бизнеса;
• узнают о региональных и федеральных мерах поддержки (аренда, денежные субсидии).
По окончании программы участники получат сертификат, подтверждающий обучение.
Данный сертификат необходим:
- для получения статуса социального предпринимателя;
- для получения финансовой поддержки в виде грантов;
- для получения социального контракта;
- при неуспешной сдаче тестирования для получения социального контракта, сертификат действует в течение года.
Участие бесплатное, обязательна регистрация по ссылке.
Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, обучающая программа стартует 7 октября в 11.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (2-й этаж, Центр «Мой бизнес» - очно, без возможности подключения к трансляции).
«Азбука предпринимателя» разработана АО «Корпорация «МСП» и организуется Центром поддержки предпринимательства Мурманской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/