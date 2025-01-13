Северян, желающих открыть свой бизнес, приглашают пройти обучающую программу

С 28 по 31 января в региональном Центре поддержки предпринимательства пройдет четырехдневная программа «Азбука предпринимателя». Она направлена на развитие практических навыков участников и предусматривает работу в кругу единомышленников, что поможет протестировать бизнес-идею и доработать её.

Со спикером программы – сотрудником Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, сертифицированным тренером АО «Корпорация «МСП» Валерией Хориной – участники сформируют идею бизнеса и узнают о региональных мерах поддержки, а также получат оценку прибыльности идеи в разрезе 6 месяцев развития, рекомендации по наиболее подходящей форме регистрации бизнеса.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, по окончании программы будет вручен сертификат, подтверждающий прохождение обучения. Он необходим: для получения финансовой поддержки в виде грантов; для получения социального контракта; при неуспешной сдаче тестирования для получения социального контракта сертификат действует в течение года.

Обязательна регистрация по ссылке.

Обучающая программа стартует 28 января в 11.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (2-й этаж), Центр «Мой бизнес».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/