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Мурманская область. Арктика (16+)05.03.22 08:45

Северянам доступны бесплатные уроки плавания и сеансы свободного плавания

В 2022 году северянам доступны бесплатные уроки плавания и сеансы свободного плавания на базе плавательного бассейна в Мурманске по адресу: ул. Челюскинцев, 2а.

Соответствующие контракты на суммы 2,1 млн рублей и 1,6 млн рублей заключило Министерство спорта Мурманской области и ГОУП «Универсальный спортивно-досуговый центр» по итогам торгов, состоявшихся в виде двух электронных аукционов.

Бесплатными уроками по обучению навыкам плавания могут воспользоваться дети в возрасте от 6 до 10 лет.

Сеансы свободного плавания доступны: мужчинам, достигшим возраста 55 лет, женщинам, достигшим возраста 50 лет, инвалидам, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей.

Записать на обучение и сеансы плавания ребёнка можно по телефону: (8152) 42-37-88. Для посещения сеансов свободного плавания взрослыми, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, необходимо записаться по номеру (8152) 42-26-12 с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00.

Документы, необходимые для записи ребенка: свидетельство о рождении, фотография для оформления пропуска.

Документы, необходимые для записи на посещение бассейна: мужчинам, достигшим возраста 55 лет и женщинам, достигшим возраста 50 лет – паспорт, фотография для оформления пропуска; инвалидам – паспорт, справка, подтверждающая инвалидность, фотография для оформления пропуска;  гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации – паспорт, справка, подтверждающая доход ниже прожиточного минимума или его отсутствие, фотография для оформления пропуска;  детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей- – свидетельство о рождении или паспорт, документ, подтверждающий статус ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, фотография для оформления пропуска.

По условиям контрактов исполнителю необходимо обеспечивать соблюдение техники безопасности, а также присутствие инструктора по технике безопасности во время сеансов свободного плавания и обучающих процессов, сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области.

 

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