Северянам компенсируют расходы на проезд и аренду жилья при прохождении профессионального обучения за пределами места проживания

В целях реализации государственной программы Мурманской области «Занятость и труд» расширены возможности северян на профессиональное обучение за пределами места своего проживания. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

Так, при направлении органами службы занятости жителей региона на обучение в населённый пункт не по месту жительства, как в Мурманской области, так и за её пределами, будут компенсированы затраты на оплату стоимости проезда к месту прохождения обучения и обратно, по найму жилого помещения и суточные расходы.

На такую финансовую поддержку могут рассчитывать граждане, имеющие статус безработного в пределах установленных нормативов затрат, сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области.