Северянам напоминают о правилах проведения в лесах в период пожароопасного сезона

Важной темой основной повестки вчерашнего оперативного совещания в региональном правительстве стало обсуждение готовности Мурманской области к пожароопасному сезону.

«В соответствии с имеющимся прогнозным анализом пожароопасный сезон 2024 года продлится с середины мая по середину сентября. В Мурманской области более 5 тысяч человек и почти 900 единиц техники обеспечивают пожарной безопасность и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами», – сказал глава региона.

Призываю всех северян и гостей Мурманской области быть осторожными – не разводить костры, которые могут привести к лесным пожарам, а также соблюдать чистоту и не оставлять после себя мусор.

«Практически в всех случаях причиной возгораний становится человеческий фактор. Пожары в основном создают отдыхающие, которые не потушили костры. Чрезвычайные ситуации наносят критический ущерб тундре и лесу, который долго восстанавливается наших климатических условиях. К тушению пожаров всегда привлекается огромное количество людей, но, пожалуйста, будьте внимательны», – отметил Андрей Чибис

Также глава региона напомнил, что все муниципалитеты должны быть готовы обеспечить соответствующее патрулирование, чтобы во время пожароопасного сезона был закрыт допуск в лес там, где его не должно быть.

О том, как выстроена соответствующая работа, рассказали министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Зинаида Середа и заместитель губернатора Мурманской области – министр региональной безопасности Мурманской области Артем Долгов, сообщает Региональное Министерство информационной политики.

Зинаида Середа рассказала о готовности к пожароопасному сезону на территории региона. Решением Департамента лесного хозяйства по Северо-Западному Федеральному округу 17 мая Мурманская область признана готовой к прохождению пожароопасного сезона.

«Министерством установлены границы зон авиационного обнаружения и наземного тушения пожаров, утверждены маршруты, сроки и кратность авиационного патрулирования лесов. Осуществлена закупка транспортных услуг для выполнения лесоавиационных работ, в том числе для выполнения мониторинга пожарной опасности, для доставки сил и средств пожаротушения, а также для выполнения тренировочных спусков десантников-пожарных. С начала пожароопасного сезона лесных пожаров на территории Мурманской области не зафиксировано», – отметила глава регионального минприроды Зинаида Середа.

В целях снижения возникновения пожаров на территории субъекта проводится активная профилактическая работа среди населения: организовано 11 открытых уроков в образовательных учреждениях, проведено 1400 профилактических бесед с гражданами, распространено более 2500 листовок, размещены информационные материалы в СМИ, а также проведен региональный конкурс средств наглядной агитации среди учащихся образовательных учреждений Мурманской области.

Напоминаем, с 20 мая на территории региона установлен пожароопасный сезон, во время которого необходимо соблюдать правила пожарной безопасности в лесах: не использовать открытый огонь; не бросать горящие спички, окурки; не выжигать хворост, сухую траву; не применять при охоте пыжи из горючих материалов; не оставлять промасленные, пропитанные горючими веществами материалы; не использовать транспорт, выдающий искры; не оставлять мусор.

В случае обнаружения лесного пожара в Мурманской области следует звонить по телефонам:

– Единый номер вызова служб экстренного реагирования – 112;

– Прямая линия лесной охраны – 8 (800) 100-94-00;

– Региональная диспетчерская служба охраны лесов Мурманской области – 8 (911) 338-61-31.

Фото: https://gov-murman.ru