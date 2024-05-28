Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила северян с Днём Мурманской областиIX арктический фестиваль «Териберка» пройдёт 24 и 25 августа
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)28.05.24 17:30

Северянам напоминают о правилах проведения в лесах в период пожароопасного сезона

Важной темой основной повестки вчерашнего оперативного совещания в региональном правительстве стало обсуждение готовности Мурманской области к пожароопасному сезону.

«В соответствии с имеющимся прогнозным анализом пожароопасный сезон 2024 года продлится с середины мая по середину сентября. В Мурманской области более 5 тысяч человек и почти 900 единиц техники обеспечивают пожарной безопасность и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами», – сказал глава региона.

Призываю всех северян и гостей Мурманской области быть осторожными – не разводить костры, которые могут привести к лесным пожарам, а также соблюдать чистоту и не оставлять после себя мусор. 

«Практически в всех случаях причиной возгораний становится человеческий фактор. Пожары в основном создают отдыхающие, которые не потушили костры. Чрезвычайные ситуации наносят критический ущерб тундре и лесу, который долго восстанавливается наших климатических условиях. К тушению пожаров всегда привлекается огромное количество людей, но, пожалуйста, будьте внимательны», – отметил Андрей Чибис

Также глава региона напомнил, что все муниципалитеты должны быть готовы обеспечить соответствующее патрулирование, чтобы во время пожароопасного сезона был закрыт допуск в лес там, где его не должно быть.

О том, как выстроена соответствующая работа, рассказали министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Зинаида Середа и заместитель губернатора Мурманской области – министр региональной безопасности Мурманской области Артем Долгов, сообщает Региональное Министерство информационной политики.

Зинаида Середа рассказала о готовности к пожароопасному сезону на территории региона. Решением Департамента лесного хозяйства по Северо-Западному Федеральному округу 17 мая Мурманская область признана готовой к прохождению пожароопасного сезона.

«Министерством установлены границы зон авиационного обнаружения и наземного тушения пожаров, утверждены маршруты, сроки и кратность авиационного патрулирования лесов. Осуществлена закупка транспортных услуг для выполнения лесоавиационных работ, в том числе для выполнения мониторинга пожарной опасности, для доставки сил и средств пожаротушения, а также для выполнения тренировочных спусков десантников-пожарных. С начала пожароопасного сезона лесных пожаров на территории Мурманской области не зафиксировано», – отметила глава регионального минприроды Зинаида Середа.

В целях снижения возникновения пожаров на территории субъекта проводится активная профилактическая работа среди населения: организовано 11 открытых уроков в образовательных учреждениях, проведено 1400 профилактических бесед с гражданами, распространено более 2500 листовок, размещены информационные материалы в СМИ, а также проведен региональный конкурс средств наглядной агитации среди учащихся образовательных учреждений Мурманской области. 

Напоминаем, с 20 мая на территории региона установлен пожароопасный сезон, во время которого необходимо соблюдать правила пожарной безопасности в лесах: не использовать открытый огонь;  не бросать горящие спички, окурки;  не выжигать хворост, сухую траву;  не применять при охоте пыжи из горючих материалов; не оставлять промасленные, пропитанные горючими веществами материалы; не использовать транспорт, выдающий искры; не оставлять мусор. 

В случае обнаружения лесного пожара в Мурманской области следует звонить по телефонам: 

– Единый номер вызова служб экстренного реагирования – 112;

– Прямая линия лесной охраны – 8 (800) 100-94-00; 

– Региональная диспетчерская служба охраны лесов Мурманской области – 8 (911) 338-61-31.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Три основные задачи, которые должен решать Северный морской путь
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

Николай Олегович Мусатов
20.05.24 20:42
Хочу пойти на сво
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
Константин Петрович
18.05.24 12:44
Камеры видеонаблюдения не повышают безопасность граждан, а только помогают силовикам найти быстрей преступника. Да, и то ошибки при этом происходят.
Комментарий к новости:Губернатор Мурманской области отметил значимость камер видеонаблюдения для безопасности жителей региона
ЖенЧина
12.05.24 19:34
Игорь Валерьевич! Вы как юр лицо зарегистрированы в региональном Казначействе? А Перунов Николай Евгеньевич - это кто?
Комментарий к новости:Игорь Артеменко, начальник Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева: по каким направлениям обучаются студенты в рыбопромышленном колледже и почему учреждение присоединилось к программе «Профессионалитет»
-Правовая консультация (18+)Едем в отпуск и экономим на услуге по обращению с ТКО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Не факт». Познавательная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Текущий рост цен в апреле ускорился по сравнению с мартовским показателем-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 25 копеек, евро теряет почти 7 копеек-PRO Энергетику (18+)На Нижне-Туломской ГЭС завершён ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)В Центре управления регионом фиксируют затягивание решений ряда проблем, о которых сигнализировали северяне-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика