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Мурманская область. Арктика (16+)27.06.22 14:30

Северянам напомнили о важности соблюдения мер предосторожности в пожароопасный сезон

В рамках оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис напомнил северянам о мерах предосторожности и призвал к их соблюдению при проведении пикников и встреч на природе.

«На территории региона в период установившейся хорошей погоды сохраняется высокий риск развития пожаров. Напомню, с 16 мая на территории области установлен пожароопасный сезон. По прогнозам синоптиков, всю неделю нас ожидают жаркие дни, поэтому прошу наших жителей обратить особое внимание на меры предосторожности во время пикников на природе. Непогашенный костёр, битое стекло, брошенный окурок могут стать причиной лесного пожара. Природа нашего края хрупка и к ней необходимо относиться бережно», - обратил внимание жителей Кольского Заполярья губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона поручил главам муниципальных образований обратить особое внимание на неукоснительное соблюдение мер пожарной безопасности на вверенной территории.

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