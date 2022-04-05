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Мурманская область. Арктика (16+)05.04.22 08:45

Северянам предлагают активно проводить апрельские выходные

Вчера на еженедельном оперативном совещании министр спорта Светлана Наумова рассказала о физкультурных и спортивных мероприятиях, которые пройдут в регионе в апреле.

«В апреле будет продолжена акция «Бодрое воскресенье», получившая большую популярность среди жителей Мурманской области, – напомнила Светлана Наумова. – В рамках акции абсолютно любой житель может получить рекомендации по занятиям физической культурой, получить навыки правильного бега, скандинавской ходьбы, йоги, стретчинга, воркаута. Занятия проводятся еженедельно».

Каждую субботу апреля будут проведены занятия по скандинавской ходьбе (Кольский район, Оленегорск), функциональному многоборью (Мончегорск, Ковдор, Снежногорск), кроссфиту и йоге (Мурманск). По воскресеньям пройдут занятия по скандинавской ходьбе (Мурманск) и кроссфиту (Оленегорск).

3 апреля Мурманская область присоединилась к Всероссийской акции «10000 шагов к жизни». Суть акции – пройти 10000 шагов и выложить на странице акции свои результаты с результатами шагомеров, подтверждающих, что они выполнили задачу. Центральный старт был дан в Долине Уюта, к акции также присоединились муниципальные образования Ковдор, Мончегорск, Апатиты, Североморск, Кировск, Александровск. Всем участникам был выдан сертификат участника.

Кроме того, в апреле на территории региона пройдет ряд соревнований всероссийского и межрегионального уровня.

7-11 апреля в Кировске состоится этап Кубка России по альпинизму, 20-26 апреля пройдет 9 этап Кубка России по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом», «параллельный слалом-гигант», 21-25 апреля в Полярных Зорях определятся сильнейшие спортсмены в рамках Первенства СЗФО по дзюдо.

16 и 17 апреля в Легкоатлетическом манеже состоятся соревнования по танцевальному спорту на Кубок губернатора Мурманской области. Соревнования проводятся традиционно в европейской и латиноамериканской программе, награды разыгрываются в различных возрастных группах.

Также на территории Мурманской области состоится 45 региональных чемпионатов и первенств, а также областных соревнований по таким видам спорта как авиамодельный спорт, баскетбол, дзюдо, сноуборд, художественная гимнастика, хоккей, волейбол, горнолыжный спорт, плавание, настольный теннис, всестилевое карате, хоккей с мячом, пауэрлифтинг, легкая атлетика.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в 2021 году был дан старт масштабному физкультурному мероприятию среди школьных спортивных клубов «Кубок губернатора Мурманской области», которое проходит на школьном, межмуниципальном и региональном уровне. Для победителей соревнований каждого уровня предусмотрены значимые призы и гранты от Губернатора Мурманской области, в том числе на ремонт и оснащение школьных спортивных залов. 

28-30 апреля 2022 года стартует финальный этап физкультурного мероприятия среди школьных спортивных клубов «Кубок губернатора Мурманской области» по таким видам спорта как волейбол и лазертаг.

Подробная информация о мероприятиях размещается на официальном сайте Минспорта региона, в официальном аккаунте ведомства в сообществе «ВКонтакте», на портале «Наш Север».

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