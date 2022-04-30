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Мурманская область. Арктика (16+)30.04.22 12:00

Северянам предлагают бонусы в честь старта велосезона в Мурманске

1 мая в Мурманске стартует велосезон. В этом году воспользоваться услугами проката смогут не только жители Октябрьского, но и Первомайского округа. Всего в распоряжении северян будут 200 велосипедов: 100 велосипедов «Велобайк» (Октябрьский округ) и 100 велосипедов компании «Велотех» (Первомайский округ).

«Велобайк» дарит северянам 1 час бесплатной езды в день старта велосезона.  В центре Мурманска располагаются 10 станций по уже привычным для горожан адресам. Проект уже третий год реализуют правительство Мурманской области и ВТБ в рамках социальной программы банка «Спортивная страна».

Напомним, перед первой поездкой необходимо зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении «Велобайк. Мультигорода», оплатить доступ на выбранный период и ввести полученный логин на электронном замке.

Вернуть велосипед можно на любой станции велопроката, где есть свободные стойки. Все поездки длительностью до 30 минут остаются бесплатными при покупке доступа на сутки, месяц или сезон. 1 мая время бесплатного проката будет увеличено до 60 минут в честь открытия сезона (только на 1 день). Тарифы не изменились с прошлого года, подробнее в группе в социальной сети «ВКонтакте» или в мобильном приложении.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, компания «Велотех» также подготовила приятный сюрприз северянам в честь старта велосезона. С 1 по 3 мая всем новым пользователям будет автоматически начислен бонус 150 рублей, а всем действующим – предложен промокод «2022», с которым на бонусный счёт будет зачислен бонус. Бонусными рублями можно оплатить до 50 процентов от чека поездки.

Для налаживания коммуникации с пользователями компания «Велотех» запустила группу в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке.

Комментарии

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Последние комментарии

Анна
30.04.22 09:04
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Д.О Вернер
29.04.22 13:36
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катерина
29.04.22 11:47
банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
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