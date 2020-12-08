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Мурманская область. Арктика (16+)08.12.20 10:15

Северянам предлагают новые возможности для зимнего отдыха в Мурманской области

Достойный сервис, огромный выбор направлений, удивительная кухня – на новогодних каникулах северяне смогут отлично отдохнуть, не покидая регион. О новых возможностях для зимнего отдыха на Кольском полуострове на оперативном совещании рассказала заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

На территории Мурманской области работают 43 региональных туристических оператора, которые представляют всевозможные варианты: это культурно-познавательные путешествия, этнографические поездки и экологический туризм. Но самым популярным остается горнолыжный отдых, организованный в регионе на европейском уровне.

Всего в регионе 11 горнолыжных комплексов разного уровня сложности в 7 муниципальных образованиях. Общая протяженность трасс – более 65 км, а климатические условия обеспечивают длительный спортивный сезон.

«Основной центр горнолыжного туризма – город Кировск, где находится самый высокогорный курорт Северо-Запада России – горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр. Он входит в ТОП-10 горнолыжных курортов России. Еще один популярный курорт – «Салма», расположенный в десяти километрах от города Полярные Зори. Северян ждёт уютный и небольшой склон в Кандалакшском районе – «Гора Крестовая, а в черте города Мурманска функционируют 3 склона – «Огни Мурманска», «Норд Стар» и «Южный склон». Помимо данных склонов есть не менее значимые в Мончегорске, Ковдоре и Апатитах», – отметила вице-губернатор, перечисляя возможности горнолыжного отдыха.

У северян в этом году появится возможность добраться до Кировска на комфортном электропоезде «Лыжная стрела». Электричка будет отправляться из Мурманска в субботу утром и возвращаться в столицу Заполярья вечером в воскресенья. По железной дороге «Лыжная стрела» следует до Апатитов, оттуда организован трансфер до Кировска.

«Благодаря финансовой поддержке регионального министерства транспорта, удалось обеспечить максимально демократичную цену на билеты – 281 рубль. Общая продолжительность поездки составит четыре часа. Перевозка снаряжения для активного отдыха бесплатная», – пояснила заместитель губернатора.

Мурманская область – не только горнолыжный отдых, а также сноукайтинг, зимняя рыбалка, серфинг. На Кольском полуострове набирает популярность гастрономический туризм. Арктическая кухня базируется не только на вкусовых, но и на исключительных полезных свойствах продуктов и дикоросов Кольского полуострова.

«Диетическая оленина с высоким содержанием витаминов, минералов и белков, морепродукты, дикорастущие растения Севера – морошка, черника, брусника, хибинские горные травы, а также грибы и ягель из ловозерских тундр – это не только очень вкусно, но и помогает организму легче пережить период полярной ночи, – отметила Ольга Кузнецова. – В конце декабря планируется проведение мобильного гастрономического фестиваля «Вкус Арктики» в Полярных Зорях, где каждый гость сможет отведать арктические блюда по максимально доступной цене».

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, развитию туристической инфраструктуры в регионе способствует региональная и федеральная поддержка туризма. Так, 4 декабря в регионе завершён приём заявок на получение региональной инфраструктурной субсидии.

«У нас заявились 39 предпринимателей. Большинство из них – новые участники рынка с новыми идеями и проектами, в том числе в сфере придорожного сервиса. Заседание конкурсной комиссии по отбору проектов запланировано в середине декабря, итоги будут подведены уже к 20 числу», – пояснила Ольга Кузнецова.

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