Северянам предлагают отдать голос за Кольское Заполярье на выставке «Россия»

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ запустила народное голосование за лучшую региональную экспозицию. За победу в голосовании поборются 89 регионов, представленных в павильонах масштабной экспозиции. Среди них и стенд Мурманской области, который знакомит гостей выставки с главными символами и достижениями Кольского севера.

Народное голосование определит победителей в различных номинациях: «Самая оригинальная», «Самая познавательная», «Сохранение традиций», «С заботой о природе», «Прогресс и инновации», «Лучший виртуальный тур», «Лучший интерактив» и т.д.

Чтобы ознакомиться с полным перечнем номинаций и поддержать экспозицию Мурманской области, необходимо: авторизоваться на сайте через социальные сети пройти через процедуру регистрации; перейти на страницу голосования на сайте выставки-форума «Россия»; выбрать из выпадающего списка Мурманскую область или отметить ее на интерактивной карте страны; проставить галочки напротив номинации (поддержать регион можно как в отдельной номинации, так и во всех сразу); нажать на кнопку «Проголосовать».

В экспозиции Мурманской области представлены главные достижения и туристический потенциал Мурманской области. Посетители стенда Кольского Заполярья могут попробовать себя в роли капитана ледокола или командира подводной лодки Северного флота, познакомиться с главными символами Кольского Заполярья: северным сиянием, памятником защитникам Советского Заполярья и разбивающим льды атомным ледоколом, а также с историями людей, связавших свою жизнь с Мурманской областью.

Напомним, День Мурманской области на выставке «Россия» пройдёт 22 декабря. В этот день Кольское Заполярье станет центром всеобщего внимания – на всей территории ВДНХ пройдёт обширная культурная, образовательная и деловая программа: выступления творческих коллективов, лекции, мастер-классы, дегустации и розыгрыши.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Международная выставка-форум «Россия» ждёт гостей на ВДНХ в Москве до 12 апреля 2024 года. Экспозиция Мурманской области представлена в павильоне 75, зона «В».

Вход для посетителей на выставку свободный. Подробнее ознакомиться с графиком работы, мероприятиями и новостями можно по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru