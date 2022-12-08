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Мурманская область. Арктика (16+)08.12.22 08:45

Северянам представят тактильные картины с изображениями святых

8 декабря в 14.00 в Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих состоится презентация проекта «Небесные покровители», приуроченного к проведению Декады инвалидов.

Инициатива реализована в рамках гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства и осуществляется под руководством петербургского скульптора и доцента кафедры графики и скульптуры Института художественного образования РГПУ им. А.И. Герцена Наталии Карповой.

Тактильные картины созданы с использованием исторических и художественных источников и адаптированы для тактильного восприятия слабовидящими и незрячими людьми.

Среди героев проекта: Благоверные великие князья Дмитрий Донской и Александр Невский; Преподобный Сергий Радонежский; Преподобные Герман и Зосима Соловецкие, трудами которых распространилось православие на Севере России.

Каждая из картин снабжена тифлокомментариями и аудиогидом с рассказами о святых. На презентации незрячие и слабовидящие читатели смогут тактильно познакомиться с экспонатами выставки.

Как отмечает vk.com/murmanculture, тактильные картины переданы авторами в дар библиотеке, которая планирует организовать культурно-просветительские мероприятия для читателей, а также показать выставку в муниципалитетах области.

  

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263873%2Fwall-139605315_20877

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