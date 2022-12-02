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Мурманская область. Арктика (16+)02.12.22 15:45

Северянам рассказали, как получить и на какие цели можно потратить федеральный и региональный материнский капитал

Министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев и управляющий региональным отделением Пенсионного фонда РФ Вадим Корнов приняли участие в прямом эфире, организованным совместно с Центром управления регионом. Темой разговора стал материнский капитал и меры поддержки, которые действуют в регионе для семей с детьми. 

«С 2020 года сертификат на получение федерального материнского капитала вручается маме за рождение первого ребёнка. Если раньше нужно было обращаться в отделения Пенсионного фонда по месту жительства и очно получать сертификат, то сегодня он автоматически загружается в личный кабинет на портале «Госуслуги», – отметил Вадим Корнов.

Глава регионального отделения Пенсионного фонда РФ подробно рассказал в эфире о размере материнского капитала, а также способах его использования. Напомним, что в конце ноября Государственной Думой РФ принят закон, в соответствии с которым процедура оплаты образования детей средствами макапитала стала проще. Теперь родителям не нужно предоставлять в ПФР договор об оказании образовательных услуг – направлять средства на оплату можно в режиме онлайн без лишних справок, достаточно подать соответствующее заявление. Ещё одно нововведение, которое появилось в 2022 году, касается оплаты образовательных услуг у индивидуальных предпринимателей. Теперь средствами маткапитала можно оплатить услуги частных детских садов, развивающих центров и репетиторов. Главное условие – наличие лицензии на соответствующую деятельность.

«В Мурманской области также действует региональная выплата при рождении третьего и последующих детей. На сегодня её размер составляет 141,6 тысячи рублей. В отличие от федерального маткапитала в региональной программе предусмотрено большее количество направлений расходования. Перечень целей, на которые можно направить средства, мы формировали, проанализировав пожелания заполярных многодетных семей», – подчеркнул министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

По поручению губернатора Андрея Чибиса в 2022 году была принята поправка, в соответствии с которой средства регионального маткапитала могут быть реализованы сразу после рождения ребёнка, а не после достижения им 1,5 лет, как это было ранее. Отвечая на вопрос слушателей, Сергей Мякишев подробно рассказал, на какие цели можно расходовать региональную выплату. В частности, в отличие от федерального маткапитала, средствами, поступившими из областного бюджета, можно не только улучшить жилищные условия, но и оплатить покупку детской коляски, мебели или ремонт в квартире. 

Тема целей, на которые можно направить средства федерального и регионального материнского капитала, стала одной из самых популярных у слушателей эфира. Спикеры подробно разобрали конкретные ситуации, при которых можно воспользоваться выплатами.

Напомним, что сертификат на получение материнского капитала, а также региональная выплата предусмотрены не только при рождении, но и усыновлении детей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, программа «Материнский капитал» реализуется в нашей стране с 2007 года, она входит в национальный проект «Демография» и сейчас служит одной из его основных мер финансовой помощи семьям с детьми. На данный момент граждане могут получить 524,5 тысячи рублей в случае рождения первого ребенка и 693,1 тысячи рублей в случае рождения второго. 

Запись эфира доступна по ссылке

Фото: https://gov-murman.ru

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