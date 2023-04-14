Северянам рассказали, как приобрести технические средства реабилитации с помощью электронного сертификата

13 апреля в Центре управления регионом состоялась прямая линия с управляющим Отделением Социального фонда РФ по Мурманской области Вадимом Корновым. Основной темой эфира стало использование электронного сертификата на приобретение технических средств реабилитации.

Вадим Корнов подробно рассказал о преимуществах электронного сертификата, сроках и способах его оформления, о том, какие средства реабилитации можно оплатить с его помощью и где их можно приобрести, а также о порядке определения максимальной цены, за которую можно приобрести техническое средство реабилитации.

«Электронный сертификат — это современное, технологичное и удобное средство, которое помогает нашим гражданам получить нужное именно им средство реабилитации в минимальные сроки и без дополнительных затрат. Данная мера поддержки оформляется через клиентские службы социального фонда, в МФЦ или на портале «Госуслуг», — отметил Вадим Корнов.

Выбрать наиболее подходящее средство реабилитации можно в электронном каталоге ТСР на сайте Социального фонда. Сейчас в каталоге представлены уже более 6,9 тыс. изделий реабилитации, а также более 700 организаций-поставщиков и производителей средств реабилитации. В каталоге можно узнать стоимость ТСР, уточнить информацию о производителе, а также подобрать адреса ближайших магазинов, принимающих к оплате электронные сертификаты с помощью интерактивной карты.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, Вадим Корнов отметил, что люди с ограниченными возможностями здоровья могут оформить сертификат и приобрести необходимое им техническое средство реабилитации, не выходя из дома, что особенно важно для маломобильных граждан.

Фото: https://gov-murman.ru