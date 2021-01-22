Северянам рассказали о мерах социальной поддержки семей с детьми

Первый заместитель министра труда и социального развития Мурманской области Светлана Виденеева провела встречу с родителями, членами Мурманской региональной общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга».

Руководитель профильного ведомства ответила на вопросы северян об условиях и порядке предоставления мер социальной поддержки, действующих в регионе. Участникам встречи рассказали о способах обращения за помощью в подведомственные учреждения министерства. В частности, это можно сделать через федеральный портал «Госуслуги» или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

«Подача документов в электронном виде набирает популярность среди «молодых заявителей». Так, 82% семей, обратившихся за выплатой на ребёнка от 3 до 7 лет включительно, направили заявление на сайт «Госуслуги»», – отметила Светлана Виденеева.

Кроме того, родителей проинформировали о сохранении упрощенного порядка продления права граждан на получение социальных выплат. В период действия ограничений по коронавирусу не требуется предоставлять заявление и сведения о доходах.

Проведение подобных встреч с семьями, воспитывающими детей, планируется во всех муниципалитетах Мурманской области, сообщает региональное Министерство труда и социального развития.