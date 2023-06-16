Северянам рассказали о правилах посещения особо охраняемых природных территорий

В Центре управления регионом состоялась «прямая линия» с министром природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Зинаидой Середой. Основной темой эфира стало введение в Мурманской области с 1 июня платы за посещение особо охраняемых природных территорий.

Зинаида Середа ответила на наиболее часто задаваемые вопросы, касающиеся введения платы за посещение ООПТ, и напомнила, что для жителей Мурманской области и ряда льготных категорий посещение природных парков и заказников регионального значения осталось бесплатным. Плата введена для граждан РФ и иностранных граждан, не проживающих в нашем регионе. При этом для посещения ООПТ регистрация обязательна для всех – и для мурманчан, и для гостей региона.

Перечень льготных категорий и стоимость посещения опубликованы на сайте Минприроды Мурманской области во вкладке «Посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения».

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, оплатить посещение природных парков и заказников можно несколькими способами: через мобильный банк с помощью QR-кода, по банковским реквизитам или в любом отделении «Почты России» в Мурманской области.

Зинаида Середа также рассказала о планах по созданию на ООПТ инфраструктуры, об экологическом просвещении, роли молодёжи в сохранении природы и призвала людей беречь хрупкую северную природу.

Запись эфира можно посмотреть в группе Центра управления регионом в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru