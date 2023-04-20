Северянам рассказали о проектах благоустройства в Мурманской области, вынесенных на всероссийское голосование

В Мурманской области выбирают объекты благоустройства на следующий год. Какие проекты и муниципалитеты Мурманской области в этом году участвуют в голосовании, и как можно присоединиться к команде волонтеров – рассказал Константин Будкин, начальник управления благоустройства Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Трансляция прошла 19 апреля. Вопросы можно было задать в комментариях.

Напомним, Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства стартовало 15 апреля и продлится до 31 мая.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России.

Фото: https://gov-murman.ru