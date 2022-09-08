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Мурманская область. Арктика (16+)08.09.22 08:45

Северянам расскажут, как подать заявку на конкурс «Губернаторский стартап»

Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор приглашает всех на бесплатный вебинар: «Как подать заявку на конкурс предпринимательских инициатив «Губернаторский стартап»?».

Вебинар состоится 9 сентября в 15.00.

Мероприятие будет полезно для тех, хочет открыть своё дело, но не обладает достаточными знаниями, как подать заявку на «Губернаторский стартап». Предприниматели, которые уже развивают свой бизнес, узнают, как получить помощь государства в виде гранта «Губернаторский стартап».

В ходе вебинара специалисты Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора расскажут об основных условиях конкурса и дадут рекомендации по заполнению плана реализации проекта.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться по ссылке. Перед мероприятием на адрес электронной почты, указанный при регистрации, придет ссылка для подключения к вебинару.

Подробную информацию можно получить у специалистов ГОБУ МРИБИ по телефону 8 (8152) 43-29-49.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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