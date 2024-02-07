Северянам расскажут, как получить статус социального предпринимателя

20 февраля в Центре «Мой бизнес» состоится семинар «Как получить статус социального предпринимателя», организованный Центром поддержки предпринимательства Мурманской области.

Социальным предпринимательством признаётся предпринимательская деятельность малых и средних предприятий, которая направлена на достижение общественно полезных целей и способствует решению социальных проблем граждан и общества.

Менеджер по проектам НМКК «ФОРМАП» Дмитрий Никифоров расскажет про преимущества такого статуса и алгоритмы его получения.

Мероприятие состоится 20 февраля в 11.00 по адресу: г. Мурманск, Центр «Мой бизнес», ул. Подстаницкого, 1 (очно, без возможности подключения к трансляции).

Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, семинар реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru