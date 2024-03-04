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Мурманская область. Арктика (16+)04.03.24 17:30

Северянам расскажут, как продвигать собственные товары и услуги в соцсети «ВКонтакте»

9 марта в Центре «Мой бизнес» состоится мастер-класс «Продавай в «ВКонтакте», организованный Центром поддержки предпринимательства Мурманской области.

В рамках мастер-класса участники получат практические знания по направлениям: аудит проекта для последующей подготовки сообщества в «ВКонтакте»; внедрение базовой автоматизации; подготовка сообщества в «ВКонтакте» к продажам.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, все полученные практические знания могут быть применимы при реализации собственных проектов.

Мастер-класс «Продавай в «ВКонтакте» стартует 9 марта в 12.00 по адресу: г. Мурманск, Центр «Мой бизнес», ул. Подстаницкого, 1 (очно, без возможности подключения к трансляции). 

Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация.

Мастер-класс организован Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru

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