Северянам расскажут о создании и развитии добровольческих проектов в Мурманской области

Продолжается обучающая сессия в рамках грантовой кампании комитета молодёжной политики Мурманской области. Северян ждёт ещё один прямой эфир, который поможет создать и реализовать качественный молодёжный проект.

В понедельник, 27 февраля, в 13 часов руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис расскажет о создании и развитии добровольческих проектов в Мурманской области.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, 22 февраля о самом главном в информационном сопровождении проекта рассказали журналист, руководитель отдела организационно-методической работы Регионального центра развития добровольчества и поддержки молодёжных движений Мария Олейник и победитель Всероссийского конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций», эксперт Мастерской новых медиа Юлия Черничук.

Трансляции проходила в группе Регионального центра развития добровольчества и поддержки молодёжных движений в социальной сети «ВКонтакте» при поддержке Центра управления регионом.

Напомним, ранее состоялись обучающие трансляции с Министром труда и социального развития региона Сергеем Мякишевым и председателем комитета молодёжной политики Егором Хаценко.



Фото: https://gov-murman.ru