Северянам расскажут, о том, как продвигать собственные товары и услуги в соцсети «ВКонтакте»

В Центре «Мой бизнес» Кандалакши состоится мастер-класс «Продавай в «ВКонтакте». В рамках занятия участники получат практические знания в области аудита проекта для последующей подготовки сообщества в «ВКонтакте», о внедрении базовой автоматизации и подготовке сообщества в «ВКонтакте» к продажам. Все полученные компетенции будут применены на собственных проектах.

Мастер-класс стартует 6 апреля в 14.00 по адресу: г. Кандалакша, Центр «Мой бизнес», ул. Горького, 12. Формат проведения – очно, без возможности подключения к трансляции.

Участие бесплатное. Регистрация по ссылке.

Мастер-класс организован Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru