Северянам расскажут об особенностях и преимуществах самозанятости

11 мая в центре «Мой Бизнес» состоится тренинг для плательщиков налога на профессиональный доход «Самозанятость: инструкция по применению», приуроченный ко Дням предпринимательства Мурманской области.

Мероприятие пройдёт в рамках программ обучения АО «Корпорация МСП». Начинающие и действующие самозанятые смогут получить всю необходимую информацию о юридических аспектах, преимуществах и особенностях налога на профессиональный доход, мерах поддержки, источниках заказов для самозанятых и особенностях участия в закупах.

Спикер программы – Александра Воложинова, сотрудник Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, аккредитованный тренер АО «Корпорация «МСП».

Регистрация по ссылке. Тренинг состоится 11 мая в 15.00 по адресу: г. Мурманск, Центр «Мой Бизнес», ул. Подстаницкого, 1

Мероприятие организовано Центром «Мой бизнес», Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru